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В ходе очередной боевой операции российские ВКС нанесли около трех десятков ракетных ударов по позициям террористов в сирийских провинциях Ракка и Хама, сообщает портал Avia. Pro. По информации, предоставленной журналистами, эта атака помогла сорвать очередное наступление боевиков на силы, поддерживающие правительство Сирии.

Эксперты сообщают, что террористам вновь не удалось отбить у сирийских войск город Пальмиру, за который в последнее время идут ожесточенные сражения. Ранее им это удалось, однако сейчас вмешательство российских самолетов решило исход боя в пользу правительства страны. Впрочем, в ближайшее время ожидается усиление атак на пальмиру, в которых может принять участие и турецкая сторона.

Кроме того, портал Avia.Pro со ссылкой на сирийское агентство «Зайтун» сообщает о случайной атаке российских ВКС на иранские военные подразделения к востоку от населенного пункта Ракка в Сирии. В настоящий момент официального подтверждения этой информации нет.

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