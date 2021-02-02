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Вице-адмирал Петр Святашов заявил, что эсминцу ВМС США «Дональд Кук» нельзя позволять делать все, что ему захочется в акватории Черного моря, а также призвал покончить с «бесцеремонным» американским кораблем.

Он отметил, что из-за какого-то эсминца начинать войну с Соединенными Штатами совершенно не обязательно, однако существует множество других методов, которые позволят поставить американцев на место. По словам вице-адмирала, необходимо «показать не все зубы, но хотя бы некоторые из них» и дать ответ на бесцеремонные действия боевых кораблей США в Черном море.

Напомним, что в настоящий момент в акватории находятся сразу два американских эсминца – «Дональд Кук» и «Портер». Они взяты под наблюдение Черноморским флотом. Помимо этого, в Черное море вошел российский корабль «Адмирал Макаров», который провел учения. Он отработал применение средств радиоэлектронной борьбы, а также обнаружение и поражение воздушных целей.

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