Виктория Боня приняла участие в YouTube-шоу «Лучше – правду», в рамках которого заявила о желании стать депутатом Госдумы от Забайкальского края.

Как рассказала Боня, она родом из города Краснокаменск Читинской области, и прекрасно знает о всех проблемах, которые существует в местах, где она родилась и провела детство. По её словам, лишь живя в этом городе и испытав всё на себе, можно понять, через что вынуждена проходить молодёжь. Порой происходят и страшные вещи. Также Виктория отметила, что поблизости от её родного города были поселения заключённых.

Став депутатом, как рассказала Боня, она бы уделяла внимание развитию образования, культуры, а также детско-юношеского спорта. Так, если бы ей дали 200 миллионов евро для развития Забайкальского края, она бы открыла академии, а также начала развивать теннисный спорт.