Виктория Боня рассказала о том, сколько ей приходится тратить на коммунальные услуги, проживая в Монако.

Как сообщается, за все коммунальные услуги она платит самостоятельно. Так, электричество ей ежемесячно обходится примерно в 500 евро. Такая большая сумма, как отметила Виктория, была и летом. Кроме того, Боня рассказала, что если своевременно не провести оплату счетов, то сразу же всё отключают.

В России же счета за коммунальные услуги не настолько большие. Так, Боне приходилось платить не более 12 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят не только электричество, но и тепло и даже охрана. Виктория также подчеркнула, что старается не откладывать оплату коммунальных услуг, и сразу же всё оплачивает, как только ей приходят платёжки.