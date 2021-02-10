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Виктория Боня в своей новой публикации в Instagram призвала поклонников приниматься себя и не бояться.

Призыв сопровождается весьма откровенной фотографией – Боня запечатлена на фоне картины, облачённая лишь в чёрные брюки и белую полупрозрачную футболку. При этом футболку Виктория задрала себе на плечо так, что правая грудь оказалась полностью обнажена. Чтобы соблюсти приличия, Боня прикрыла её пластиковым стаканом.

В комментариях поклонники разошлись во мнениях по поводу откровенности фото. Так, некоторые были в восторге от представленного, другие же задались вопросом, зачем нужно было оголяться перед всем миром. Кроме того, некоторые внимательные подписчики заметили, что Виктория явно «сделала» себе грудь, так как во время её участия в шоу «Дом-2» таких форм у неё не было.

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