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Компания UCL Psychiatry провела масштабное исследование, чтобы выяснить влияние видеоигр и социальных сетей на психику детей в возрасте от 10-11 лет. Эксперты установили, что точные результаты зависят от пола ребенка, а также конкретного вида экранного времени.

К примеру, часто «зависающие» в социальных сетях девочки гораздо быстрее поддаются стрессовым состояниям, со временем у них развиваются симптомы тяжелой депрессии. Мальчики, играющие в видеоигры по нескольку часов подряд, напротив, к 14 годам гораздо реже демонстрируют подобные признаки.

Автор исследования студент Аарон Кандола отметил, что в целом использование экранов нельзя назвать вредным как для мальчиков, так и для девочек. Также нельзя уверенно утверждать, что видеоигры улучшают психическое состояние подростков. Однако польза от них несомненно есть. При этом Кандола призвал родителей уменьшить количество времени, которые дети проводят в положении сидя или полулежа, так как оно больше вредит физическому и писхическому здоровью, чем экраны.

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  • Анна
  • 18.02.2021
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