В Верховный суд был принят иск от группы граждан к правительству России. Как отмечается, эти люди требуют убрать коронавирус из списка опасных болезней.

Кроме того, они собираются добиться того, чтобы в стране были отменены ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, в том числе обязательное ношение масок. Как указал один из авторов иска Александр Саверский, который является президентом общественной организации «Лига защитников пациентов», людей, болеющих ОРВИ или гриппом, больше, чем пациентов с коронавирусом, однако эти заболевания не считаются опасными. По его словам, если проблему не удастся решить правовым путём, то произойдёт усиление протестов, и они уже будут иметь неправовые формы.

К иску, как указывается, присоединилось около 400 человек. Рассмотрение состоится 14 апреля. Отмечается также, что это уже не первый иск, поданный Саверским – ранее он подавал ещё один иск к правительству в конце января, однако его отклонили из-за ошибок в оформлении.