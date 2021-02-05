Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Верховный суд был принят иск от группы граждан к правительству России. Как отмечается, эти люди требуют убрать коронавирус из списка опасных болезней.

Кроме того, они собираются добиться того, чтобы в стране были отменены ограничительные меры, введённые из-за коронавируса, в том числе обязательное ношение масок. Как указал один из авторов иска Александр Саверский, который является президентом общественной организации «Лига защитников пациентов», людей, болеющих ОРВИ или гриппом, больше, чем пациентов с коронавирусом, однако эти заболевания не считаются опасными. По его словам, если проблему не удастся решить правовым путём, то произойдёт усиление протестов, и они уже будут иметь неправовые формы.

К иску, как указывается, присоединилось около 400 человек. Рассмотрение состоится 14 апреля. Отмечается также, что это уже не первый иск, поданный Саверским – ранее он подавал ещё один иск к правительству в конце января, однако его отклонили из-за ошибок в оформлении.

Вам может понравиться

Тайвань спас США в торговой войне с Китаем

На телеканале CNBC сообщили, что непризнанное международным сообществом островное государство Тайвань спасло…

СМИ узнали о планах МВД объединить отделы наблюдения и прослушки

В издании РБК, сославшись на собственные источники, сообщили, что МВД собирается соединить…

ЮВО получил семь новых ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Представители Южного военного округа сообщили о поступлении на вооружение 7 новых вертолетов…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – небольшая облачность, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой дождь, до 10 °C |