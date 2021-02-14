Лондон сомневается, что китайские власти выдали представителям ВОЗ все требуемые данные по первым случаям заражения коронавирусом, заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб. Он также сообщил, что намерен требовать представления полной информации, чтобы получить ответы на многочисленные вопросы о вспышке пандемии на планете.

Сами члены миссии ВОЗ пока не могут озвучить единое мнение о сотрудничестве с китайской стороной. Так, микробиолог Доминик Дайер заявляет, что власти КНР представили на рассмотрение ученых лишь обобщенную и сильно обработанную информацию, а профессор Джон Уотсон считает, что они видели довольно много сведений, что позволяет делать какие-то выводы.

Напомним, что засомневались в успехе миссии ВОЗ и американские власти. Так, Джейк Саливан, занимающий пост советника президента США по безопасности заявил, что вопросы по поводу сделанных учеными выводов остаются и главный из них – это на основе какой информации они эти самые выводы делали. Он призвал китайскую сторону раскрыть все данные по 174 случаям заболевания Covid, чтобы дать возможность докопаться до причин пандемии.