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Вдова Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская отреагировала на появившиеся в последнее время слухи о своей бедности.

Как отмечается, несколько дней назад Мягков скончался из-за сердечного приступа. Его похоронили на Троекуровском кладбище, Вознесенская при этом не присутствовала. Некоторое время назад также появились слухи, что супруги еле сводят концы с концами.

Недавно Вознесенская посредством официального агента семьи ответила на слухи о своей бедности. В подробности она вдаваться не стала, но указывается, что в помощи она не нуждается, и эти слухи её возмутили. Также отмечается, что у неё хорошая пенсия. Кроме того, уточняется, что вдова не одинока и рядом с ней присутствует семья.

Отсутствие же Вознесенской на церемонии прощания и похоронах объясняется её серьёзными проблемами со здоровьем, из-за которых она не выходит из дома.

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