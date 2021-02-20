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В Москве состоялись похороны Андрея Мягкова. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

Прощание с Мягковым прошло в МХТ имени Чехова. Как сообщает издание Teleprogramma, на прощании не было супруги артиста Анастасии Вознесенской. Театральный режиссёр Марина Брусникина вскоре подтвердила эту информацию, и заявила, что причиной отсутствия Анастасии на похоронах является её плохое состояние здоровья.

Так, Вознесенская, как указывается, тяжело больна – у неё был диагностирован диабет, а несколько лет назад она также перенесла инсульт, после которого её парализовало. Поэтому в последние годы Мягков отказался от съёмок, чтобы ухаживать за супругой.

Сейчас, как отметила Брусникина, рядом с Анастасией находятся её племянники.

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