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29-летнюю Клэр Дженкинс, являющуюся лейтенантом Королевского ВМФ Великобритании, обвинили в создании порноконтента.

Как сообщается, женщина снимала эротические видео вместе со своим бойфрендом, который также является моряком. При этом съёмки проводились на сверхсекретной военно-морской базе. В дальнейшем видео выкладывались в платной соцсети OnlyFans. Для того, чтобы пользователи сети могли увидеть данные видео, им нужно было платить 15 долларов в месяц.

Как отмечается, перед тем, как поступить на службу, Клэр прошла строгую проверку. Её поведение изрядно шокировало руководство, которое даже не сразу поверило в происходящее. Было организовано расследование для выяснения причин подобного поведения Клэр. В качестве одной из причин предполагается, что женщину могли шантажировать иностранные агенты. Также указывается, что интимные кадры продолжили появляться на сайте даже после разговора руководства с Клэр.

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