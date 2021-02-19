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В столице Башкирии в очередной раз перенесли пересмотр дела об изнасиловании экс-дознавательницы. На этот раз в качестве причины названо заболевание одного из подсудимых Павла Яромчука.

В настоящий момент он находится на домашнем лечении. Медики дали направление на КТ-сканирование, чтобы удостовериться в точности своего первоначального диагноза. Предполагается, что у Яромчука развилась пневмония, которая не связана с инфекционным заражением. Теперь заседание состоится не раньше 5 марта текущего года.

Напомним, что трое подсудимых в деле об изнасиловали получили тюремные сроки от 6 до 7 лет, однако Верховный суд Башкирии отменил этот приговор и вернул уголовное дело на пересмотр. Из-за болезни Яромчука заседания переносятся уже несколько раз. Один из подсудимых после оправдательного решения Верховного суда даже попытался восстановиться на службе, однако его ходатайство не было удовлетворено.

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