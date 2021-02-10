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В Твери фура выехала на клумбу разворотного кольца по улице Можайского. Инцидент произошёл ранним утром 10 февраля на «южном кольце».

О произошедшем в соцсети «ВКонтакте» сообщил участник сообщества «Подслушано у водителей. Тверь». Как сообщается, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего и выехал за пределы дороги. Выбраться обратно своими силами он не сумел, поэтому на место происшествия пришлось вызывать грузовой эвакуатор. К 6:30 утра фуру вытащили на дорогу.

Как предположил один из участников сообщества, водитель не успел вовремя затормозить на снегу при круговом движении, и по инерции фура выехала на клумбу кольца. Другой участник предположил, что водителю стало плохо.

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