Благодаря российским туристам турецкие отели все еще не разорены и продолжают работать, рассказал Айдын Караджабай, возглавляющий комитет туризма и гостиничного дела стамбульской Торговой палаты. По его словам, в настоящий момент в Стамбуле почти 80 процентов отелей закрыты.

Оставшиеся 20 процентов отелей заполнены менее, чем на половину из-за невероятного застоя, вызванного пандемией коронавируса. Те заведения, которые продолжают работать, обходятся минимальным количеством персонала, что делает ситуацию еще более тяжелой. Ведь количество рабочих мест катастрофически сократилось.

На плаву отели Стамбула поддерживают российские отдыхающие. Именно из РФ в Турцию сейчас приезжает больше всего туристов. Однако несмотря на это спрос на услуги гостиничного бизнеса снизился на 70 процентов в сравнении с 2020 годом.

Караджабай заявляет, что в Турции началась массовая вакцинация, которая вселяет большую надежду во владельцев отелей. Они считают, что профилактические меры позволят остановить распространение коронавирусной инфекции и повысить спрос на турецкие курорты.