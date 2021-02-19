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Водитель такси в Туле попросил пассажирку пересесть на заднее сиденье и нарвался на нескончаемый поток оскорблений в свой адрес. Видеозапись этого скандала появилась на Телеграм-канале Mash.

Мужчина оказался довольно терпеливым. Он внимательно слушал крики женщины даже не пытаясь отвечать ей такими же оскорблениями. Пассажирка требовала как можно скорее ехать и вести себя серьезно. В заключение своей тирады она обозвала водителя мразью и долго выкрикивала нецензурные выражения.

В результате таксист просто высадил скандалистку из машины, пожелал ей хорошего дня и уехал.

Почти год назад подобная ситуация возникла в Подмосковье. Там девушка требовала у водителя «вези меня мразь, меня люди ждут» и набрасывалась на него с кулаками. Видео инцидента быстро стало вирусным, а высказывания нетерпеливой пассажирки превратились в мемы.

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