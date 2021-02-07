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Жители Казани пожаловались на вандалов, разгромивших автобусную остановку на улице Татарстан.

Об этом рассказал один из жителей города в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Казань | Народные новости». Как он указал, кто-то разворотил остановку «ул. Тукая», и заметил, что её нужно привести в порядок. Также было опубликовано фото, демонстрирующее последствия действий вандалов. Как можно увидеть, неизвестные сломали панель с рекламой, которая теперь практически упала на землю.

В комментариях некоторые подписчики весьма эмоционально высказались насчёт инцидента, пообещав оторвать руки тому, кто это сделал. Также они предложили поставить видеокамеры, чтобы потом наказать вандалов и заставить их ремонтировать за своё счёт.

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