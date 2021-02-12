В Томске сразу 18 кошек «осиротели» после того, как их хозяйка умерла от онкологического заболевания. Хозяйка квартиры, которая сдавала женщине жилье, теперь пытается найти приют или людей, готовых забрать животных к себе для присмотра за ними.

Анна Внукова написала в социальных сетях, что ни одна из кошек не имеет документов. Умершая женщина подбирала их с улицы. Также хозяйка квартиры попросила у пользователей социальных сетей финансовую помощь на питание животных.

Она отметила, что сейчас кошек подкармливают, но это временно. Кроме того, нескольких животных уже готовы забрать жители близлежащих домов. Однако пока остается неясным, что делать с остальными питомцами.

Анна предлагает всем желающим завести кошку связаться с ней по телефону 89528027868 либо же через WhatsApp 89152567901.