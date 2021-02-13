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В Светлогорске собираются возвести комплекс многоквартирных домов по улице Ольховой. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Соответствующее разрешение получил ООО «Специализированный застройщик «КСК-Строй» от регионального агентства по архитектуре, градостроительству и перспективному развитию. Как уточняется, речь идёт о строительстве шести домов, при этом их этажность не указана.

Таким образом, новые дома будут возведены буквально в 500 метрах от береговой линии. Разрешение выдано до марта 2026 года.

Также сообщается, что разрешения на строительство домов по улице Ольховой выдаются данном застройщику с 2017 года. В том числе разрешения были выданы на строительство домов в восемь и пять этажей.

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