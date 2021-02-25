В Свердловской области был принят приказ, согласно которому врачи могут отказаться выезжать на дом к больному ребёнку.

Как указывается, 10 февраля глава регионального Минздрава Андрей Карлов подписал приказ, где перечислялись показания для вызова врача на дом. К примеру, это температура выше 38 градусов, и такие симптомы, как сильная диарея, высокое артериальное давление, рвота, сильные головные боли и головокружение, боли в позвоночнике и суставах, мешающие передвижению.

По словам жителей региона, колл-центры, ссылаясь на этот приказ, теперь отказывают в вызове врача на дом, если у ребёнка температура меньше 38 градусов.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что оказание неотложной медпомощи детям организовано как на дому, так и в условиях отделения/кабинета при детской поликлинике. Если при вызове врача на дом, температура тела ребёнка менее 38 градусов, то задаются дополнительные вопросы для уточнения ситуации. В зависимости от клинической картины принимается решение об оказании помощи на дому или в больнице.