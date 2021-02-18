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В США в рамках проекта «Наземный стратегический сдерживающий фактор» собираются создать современные межконтинентальные баллистические ракеты.

В 1970 году на вооружение США были приняты ракеты Minuteman III. С тех пор они весьма устарели. Поэтому было принято решение о разработке новых МБР.

Разработкой занимается компания Northrop Grumman. Планируется, что разработка ракет будет завершена к 2029 году. Сумма контракта с компанией, по словам аналитиков, составляет не менее 13,3 миллиарда долларов. Для того, чтобы реализовать проект после завершения разработки ракет, необходимо ещё не менее 100 миллиардов долларов. Старые ракеты после замены будут утилизированы.

В настоящее время, как указывается, компания окончила работу над первым этапом разработки новых МБР.

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