В американском информагентстве The National Interest раскрыли основные преимущества новейшего пистолета-пулемета от группы компаний «Калашников» под названием ППК-20.

Автор материала Марк Эпископос отметил, что новинка разработана на базе ПП-19 и способна приятно удивить будущих покупателей. Она использует патроны калибра 9х19 миллиметров и может вести огонь, как очередями, так и одиночными выстрелами. На ней имеется шестипозиционный складной приклад, который можно регулировать, и улучшающая эргономику рифленая рукоятка.

В поставочный набор включен глушитель My Webpage, который можно быстро снять или установить. ППК-20 также обладает ремнем с дополнительными точками крепления. Переносить магазины и аксессуары для оружия можно в удобной сумке. Отмечается, что данный пистолет-пулемет предназначен для сотрудников полиции.