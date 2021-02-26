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В американском информагентстве The National Interest раскрыли основные преимущества новейшего пистолета-пулемета от группы компаний «Калашников» под названием ППК-20.

Автор материала Марк Эпископос отметил, что новинка разработана на базе ПП-19 и способна приятно удивить будущих покупателей. Она использует патроны калибра 9х19 миллиметров и может вести огонь, как очередями, так и одиночными выстрелами. На ней имеется шестипозиционный складной приклад, который можно регулировать, и улучшающая эргономику рифленая рукоятка.

В поставочный набор включен глушитель My Webpage, который можно быстро снять или установить. ППК-20 также обладает ремнем с дополнительными точками крепления. Переносить магазины и аксессуары для оружия можно в удобной сумке. Отмечается, что данный пистолет-пулемет предназначен для сотрудников полиции.

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  • Анна
  • 25.02.2021
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