Соединенные Штаты разрабатывают новый истребитель, который будет задействован против России и Китая, сообщает автор издания The National Interest Марк Эпископос. По его словам, конструкторы создают боевой самолет высокой эффективности, который должен удовлетворить все амбиции США.

Эксперт заявляет, что Соединенные Штаты движутся в несколько ином направлении, чем Китай и Россия. Эти страны развивают свои лучшие бомбардировщики, но этим дело и ограничивается. Пентагон же стремится создать не просто самолеты, а элементы единой сети, в которую войдут космические, воздушные и киберпространственные датчики. Благодаря этому передовой американский самолет F-35 получит искусственный интеллект и сможет выйти на совершенно новый уровень. То же самое касается и нового истребителя ВВС США.

Главной целью создания новейших самолетов Эпископос называет борьбу с Россией и Китаем. Эти страны, по мнению Пентагона, слишком далеко продвинулись в области разработки систем ПРО и ПВО, поэтому истребитель ВВС получит целый набор революционных стелс-технологий. Кроме того, конструкторы оснастят его гиперзвуковым вооружением (которого, напомним, в США еще нет), а также лазерами класса «воздух-воздух», разработка которых пока лишь в долгосрочных планах.