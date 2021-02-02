Американские эксперты оценили подлодки проекта 633, которые строились ещё во времена СССР.

По словам автора The National Interest Марка Эпископоса, по классификации НАТО эти подлодки относятся к «Ромео». В СССР предполагалось выпустить 56 подлодок этого проекта, однако всего их было построено только 20. Так, было посчитано, что у подлодки имеются ненадёжные батареи, устаревшие бортовые торпеды, а у дизельных двигателей имеются недочёты. В итоге советские специалисты занялись разработкой атомных подлодок.

Однако эти подлодки всё ещё используются в Китае. Так, Китаю были переданы чертежи, позволяющие создавать свои подлодки. Впоследствии их модернизировали. До 1984 года в Китае было построено 84 подлодки Type-033, которые являлись производными от «Ромео». Со временем они были списаны, но в настоящее время в строю находятся улучшенные Type-035 Ming.

Кроме того, считается, что часть подлодок «Ромео» сейчас находится и в ВМФ Северной Кореи.