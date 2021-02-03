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В ходе учений Red Flag истребители пятого поколения F-35 сумели «взломать» российскую систему ПВО и уничтожить ее, сообщают журналисты издания Popular Mechanics. Они цитируют пилота этого боевого самолета, который заявил, что ВВС имитировали наиболее сложного и опасного противника из всех возможных.

Авторы публикации рассказали, что в учебном бою участвовали также самолеты, «раскрашенные» под российские истребители Су-30. Они попытались поразить цель, сопровождаемую американскими F-35 и F-22, однако это им не удалось. Затем F-35 Lightning сумел одержать победу над «вражескими» воздушными машинами, расправившись также с системой ПВО.

Журналисты заявляют, что российские самолеты быстры и маневренны, но у F-35 имеется одно неоспоримое преимущество перед ними. Вычислительные мощности электроники, установленной на борту этого истребителя, дает возможность моментально получать информацию о противнике, а также видеть любые изменения, происходящие в бою и мгновенно на них реагировать.

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