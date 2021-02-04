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Маневры российского бомбардировщика Су-24 в непосредственной близости от ракетного эсминца «Дональд Кук» привлекли к нему внимание авторов американского издания Popular Mechanics. Которые тут же назвали самолет морально устаревшим.

Эксперты считают, что бомбардировщик был создан еще во времена СССР и холодной войны в 1980 году. В Соединенных Штатах аналогичные ему самолеты давно списали в утиль, а Россия все еще продолжает использовать устаревшую разработку.

Справедливости ради журналисты упомянули о том, что Су-24 вооружен противокорабельными ракетами, которые способны не только повредить такой эсминец, как «Дональд Кук», но и полностью его уничтожить. Однако у боевого корабля имеются специальные механизмы защиты, которые этого не допустят. Они обнаружат и собьют ракеты.

Впрочем, если бы Су-24 наносил удары по эсминцу с небольшого расстояния, то своевременная реакция его систем защиты оказалась бы под большим вопросом.

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