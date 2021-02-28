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На новостном портале Avia.pro, сославшись на спутниковые снимки, сообщили, что около 70% всех авиабомб, которые были сброшены американскими самолетами на иранский объект в Сирии, не попали в цель.

Согласно словам Джона Кирби, представителя Минобороны США, в результате авиаудара, осуществленного 26 февраля, удалось ликвидировать множество важных строений на военной базе, используемой проиранскими боевиками. Однако журналисты указывают на то, что большинство бомб в действительности упали в десятках метров от основных целей.

На фото, сделанных спутниками, можно увидеть, что основные строения были задеты лишь осколками. Только 2 бомбы из 7 сброшенных попали в постройки, причем речь идет об обычных переносных бытовках. В издании Washington Post при этом отмечают, что от авианалета погибло небольшое количество боевиков.

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