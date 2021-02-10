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В Симферополе был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве своего семилетнего сына.

Инцидент произошёл в доме на улице Дмитрия Ульянова. В ходе расследования было выяснено, что мужчина днём забрал сына из школы. После этого он привёл его домой, где и совершил преступление.

По факту трагедии организовано расследование правоохранительными органами. Ведётся установление всех обстоятельств инцидента, а также выяснение обстановки в семье. Отмечается, что обвиняемый ранее проходил лечение от расстройства психики. В ходе расследования инцидента будет дана оценка действиям медицинского персонала заведения, где лечился мужчина.

Прокурор республики Олег Камшилов, как указывается, взял расследование преступления на особый контроль.

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