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В Сети продолжают появляться видеозаписи отдельных эпизодов 45-дневной войны в Нагорном Карабахе. На этот раз портал Avia.Pro опубликовал кадры уничтожения целой колонны армянских войск мощным ударом с воздуха.

Сообщается, что в ходе этой атаки Азербайджан уничтожил сразу несколько десятков военных грузовых автомобилей, принадлежащих Армении. Произошло это столкновение неподалеку от Горадиза, но вот точную его дату установить не удалось.

Предполагается, что удар был нанесен с азербайджанского штурмовика Су-25. Как известно, Баку редко применял российские боевые самолеты, но опубликованное видео демонстрирует, что они даже в таких условиях неплохо проявили себя в конфликте.

Ранее эти кадры в сети не появлялись и какой-либо официальной информации по уничтожению колонны нет ни от одной из сторон.

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