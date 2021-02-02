В Сети появился первый снимок, демонстрирующий строящуюся атомную подводную лодку в Китае.

Как сообщается, работы по строительству подлодки ведутся в Бохае. Обнаружить кадр удалось пользователям сервиса спутниковых снимков Google Earth. Сделаны кадры были орбитальным аппаратом Maxar. На фото представлена кормовая часть подлодки.

Отмечается, что на данный момент нет информации о том, какого класса будет будущая подлодка. Речь может идти о первой ударной подлодке класса «Тан», которую можно сравнить с американскими субмаринами класса Virginia четвёртого поколения. Также указывается, что может вестись строительство субмарины проекта Type-095 или Type-096, которые будут оснащены вертикальными пусковыми установками для баллистических ракет.