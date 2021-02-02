читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появился первый снимок, демонстрирующий строящуюся атомную подводную лодку в Китае.

Как сообщается, работы по строительству подлодки ведутся в Бохае. Обнаружить кадр удалось пользователям сервиса спутниковых снимков Google Earth. Сделаны кадры были орбитальным аппаратом Maxar. На фото представлена кормовая часть подлодки.

Отмечается, что на данный момент нет информации о том, какого класса будет будущая подлодка. Речь может идти о первой ударной подлодке класса «Тан», которую можно сравнить с американскими субмаринами класса Virginia четвёртого поколения. Также указывается, что может вестись строительство субмарины проекта Type-095 или Type-096, которые будут оснащены вертикальными пусковыми установками для баллистических ракет.

Вам может понравиться

Китайские военные обозреватели заявили, что «Адмирал Нахимов» мешает планам Запада по сдерживанию России

Авторы китайского портала Tencent прокомментировали модернизацию атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Модернизация крейсера…
  • Анна
  • 02.02.2021
  • читать 1 минуту

Instagram удалил фото, раскрывающее название новой части “Матрицы”

На днях в Сети начали распространяться скриншоты из Instagram, по которым можно…
  • Анна
  • 31.01.2021
  • читать 1 минуту

Samsung распродаёт телевизоры с внушительными скидками

Компания Samsung организовала на российском сайте две распродажи «умных» телевизоров. Первая распродажа…
  • Анна
  • 31.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | город Мытищи: погода, 2 февраля – ясно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 февраля – переменная облачность, до -15 °C | Королев: погода, 2 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 2 февраля – небольшая облачность, до -8 °C | Армавир: погода, 2 февраля – облачно с прояснениями, до 13 °C |