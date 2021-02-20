В исторической части Серпухова в субботу снесли особняк купца Василия Иванова, построенный более 200 лет назад. Сообщается, что администрация городского округа намеревается в ближайшее время точно так же поступить с несколькими другими уникальными строениями. Информация об этом появилась в блоге почитателя урбанистики Ильи Варламова.

Дом №49 на Красноармейской улице находился в собственности муниципалитета, который вполне мог реставрировать здание. Однако предпочел разрушить его, предварительно объявив аварийным.

Местные жители считают ошибочными решения о сносе подобных домов, вместо которых потом вырастают жилые комплексы или торгово-развлекательные центры в современном стиле. По их мнению, вместе со старинными строениями исчезает и та комфортная атмосфера провинции, которая привлекает не только жителей городского округа, но и туристов.