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В Саратовской области в автокатастрофе погиб 20-летний парень.

Инцидент произошёл в ночь на 20 февраля в Новоузенском районе. Согласно предварительной информации УГИБДД по региону, 21-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и выехал в кювет по правой стороне дороги. После этого автомобиль перевернулся на крышу. В итоге водитель и его пассажир пострадали и были госпитализированы.

Травмы пассажира оказались слишком серьёзными, и спустя некоторое время он скончался в больнице. У водителя, как отмечается, имеются множественные травмы.

На месте инцидента работают инспекторы ДПС. Они занимаются выяснением всех обстоятельств и деталей смертельной аварии.

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  • Анна
  • 20.02.2021
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