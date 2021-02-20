В Саратовской области в автокатастрофе погиб 20-летний парень.

Инцидент произошёл в ночь на 20 февраля в Новоузенском районе. Согласно предварительной информации УГИБДД по региону, 21-летний водитель автомобиля Citroen не справился с управлением и выехал в кювет по правой стороне дороги. После этого автомобиль перевернулся на крышу. В итоге водитель и его пассажир пострадали и были госпитализированы.

Травмы пассажира оказались слишком серьёзными, и спустя некоторое время он скончался в больнице. У водителя, как отмечается, имеются множественные травмы.

На месте инцидента работают инспекторы ДПС. Они занимаются выяснением всех обстоятельств и деталей смертельной аварии.