В Саратове в ночь на 13 февраля с моста в Глебучев овраг сорвался 24-летний местный житель.

Инцидент произошёл по улице Чернышевского. Как уточняется, высота падения составила около десяти метров. На место происшествия были вызваны сотрудники областной службы спасения. Мужчина выжил, как сообщается, он пожаловался на отсутствие чувствительности ног. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Городскую клиническую больницу №1. Его состояние здоровья оценивается как средней тяжести.

На место происшествия были отправлены сотрудники правоохранительных органов для выяснения обстоятельств случившегося. Каким именно образом мужчина упал с моста, не сообщается.