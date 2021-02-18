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На портале учебного заведения №39 города Рязань появилась новость о смерти учительницы начальных классов Нины Шуралевой. Ранее у нее был диагностирован коронавирус.

В опубликованном сообщении представители образовательного учреждения сообщили, что горько скорбят о данной утрате, отметив, что Шуралева была замечательным педагогом, а также отзывчивым и честным человеком. Они добавили, что это известие стало настоящим ударом для ее учеников и их родителей.

При этом в школе не рассказали, из-за чего именно скончалась женщина. Позднее СМИ смогли узнать от родителей школьников, что у Шуралевой была обнаружена коронавирусная инфекция. Она находилась на лечении в местной больнице.

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