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В одном из алкогольных магазинов Ростова подравшиеся коты разбили несколько бутылок вина.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в магазине. Как можно увидеть на видеозаписи, один из котов рухнул на полки, из-за чего несколько бутылок вина разбились. Один из находившихся в магазине людей, стоявший рядом с местом падения кота, пнул его, и животное убежало. Также можно увидеть, как от неожиданности испугались продавщицы.

По словам директора магазина, коты весь день рычали друг на друга, а затем сошлись в открытом конфликте. При этом они каким-то образом оказались в пространстве над навесным потолком. В итоге потолок в какой-то момент не выдержал, один из котов упал на полки, что и привело к бардаку. Причинённый животным ущерб оценивается в 50 тысяч рублей.

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