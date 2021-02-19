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После выхода России из Договора по открытому небу самолеты Ту-214ОН не останутся без работы. Генеральный конструктор концерна «Вега» Владимир Верба сообщил, что эти воздушные суда задействуют в российской Арктической программе.

Наличие специального оборудования для наблюдения, созданного концерном, входящим в госкорпорацию «Ростех», поможет Ту-214ОН отслеживать ледовую обстановку на арктических водоемах, выявлять активность войск НАТО и Соединенных Штатов, которые в последнее время проявляют все больший интерес к Арктике, составлять карты местности.

В 2013 году австрийские эксперты высоко оценили систему наблюдения, использованную в самолетах Ту-214ОН и назвали ее одной из лучших в мире. Теперь она послужит другим целям – как военным, так и гражданским. С ее помощью будут осуществляться разведывательные операции в Арктике, а также мероприятия, связанные с контролем имеющихся на территории региона российских объектов инфраструктуры.

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