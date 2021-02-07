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В России были задержаны четыре человека, которые являются организаторами массовых беспорядков, прошедших в Белоруссии.

Об этом стало известно со слов начальника международно-правового отдела СК Белоруссии Михаила Вавуло. Как сообщается, задержанные организовывали массовые беспорядки, а также оказали сопротивление полиции во время попытки их задержания в августе. В настоящее время уже были отправлены документы на их экстрадицию, однако они сейчас находятся лишь на стадии рассмотрения.

В Белоруссии, как указывается, после того, как президентом страны в шестой раз был избран Александр Лукашенко, начались массовые протесты, которые продолжаются и по сей день. Во время разгона митингов силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Официально была подтверждена смерть трёх протестующих.

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