После проведённой в 2018 году пенсионной реформы ПФР стал более часто давать россиянам отказ в назначении выплат. Об этом заявило издание URA.RU, ссылаясь на годовой отчёт ПФР.

Так, если в 2018 году отказов в начислении пенсии было 170,5 тысяч, то спустя год их количество увеличилось почти на пять тысяч. Как указывается, в 2019 году было дано 175,3 тысячи отказов.

Чаще всего причиной отказа является отсутствие у заявителя оснований, при которых ему полагалось бы досрочное начисление выплат. Эта причина была указана в 49,2% случаев.

Отмечается также значительное снижение количества выплат, которые касаются обязательного пенсионного страхования и государственного пенсионного обеспечения. Снижение составляет практически один миллион – в 2019 году выплат было 1,54 миллиона, а годом ранее – 2,5 миллиона.