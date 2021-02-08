С 1 февраля в России на 4,9% были проиндексированы соцвыплаты и пособия.

В частности, это касается выплат на детей. Так, пособие по уходу за ребёнком, которому ещё не исполнилось полтора года, начисляется ежемесячно одному родителю или родственнику. Минимальный размер пособия составляет 7 082 рубля, в ситуации, если гражданин, которому переводится выплата, работает, она может быть увеличена до 29 600 рублей.

При постановке на учёт на ранних сроках беременности матерям полагается разовая выплата в размере 708 рублей. Это пособие выплачивается одновременно с пособием по беременности и родам. Также был увеличен размер выплаты, начисляемой при рождении ребёнка – до 18 866 рублей. Было увеличено и пособие, которое выплачивается при усыновлении или опеке ребёнка – теперь оно составляет 18 886 рублей.

Кроме того, при расчёте выплат требуется учитывать региональные коэффициенты.