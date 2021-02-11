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Доктор медицинских наук и замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габрического Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о препарате, который является приоритетным средством для лечения коронавируса.

Как указывается, этим средством по-прежнему является противовирусный препарат фавипиравир. По словам Руженцовой, применять его можно при любом течении заболевании – как при лёгком, так и при среднем и тяжёлом, как с пневмонией, так и без неё.

Отмечается, что на днях Минздрав России сократил число препаратов, которые рекомендуются для лечения коронавируса у совершеннолетних граждан. Помимо уже указанного фавипиравира, в список входят такие препараты, как ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

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