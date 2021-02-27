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В Подольске мужчина через суд добился выселения кошки и собаки из коммунальной квартиры.

Как сообщается, мужчина в комнату коммунальной квартиры заселился после смерти отца. Он обнаружил, что у соседей – женщины и её взрослого сына, имеются кошка и собака. Спустя некоторое время мужчина понял, что у него аллергия на шерсть, и попросил соседей избавиться от животных. Однако те не стали этого делать.

В суде мужчина заявил, что хозяева животных не убирают за ними, позволяют им беспрепятственно гулять по квартире, а собаке после выгула не моют лапы. Также он предоставил справку, подтверждающую его аллергию. Суд встал на сторону мужчины и постановил выселить животных. Также было замечено, что в коммунальных квартирах можно содержать питомцев, если у соседей нет медицинских противопоказаний.

Впрочем, соседи с решением суда не согласились, и подали апелляцию.

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