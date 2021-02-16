Пенсионный фонд рассказал об условии, при котором россияне имеют право на получение выплаты в 15,6 тысячи рублей.

Как отмечается, ранее в соцсетях была опубликована информация о назначении новой выплаты. По опубликованной информации, эти деньги якобы можно получить как налоговый вычет по расходам на обязательное пенсионное страхование.

Пенсионный фонд подтвердил существование этой выплаты, однако отметил, что получить её могут далеко не все. Так, необходимо быть участником программы государственного софинансирования. Ежегодные взносы участников этой программы на накопительную часть пенсии составляют от 2-х до 12-ти тысяч рублей.

Причём эта выплата составляет 13% от взносов. Таким образом, если, к примеру, взнос равняется 12-ти тысячам рублей, то возврат составит 1560 рублей, и сумма в 15,6 тысячи накопится только за десять лет.