Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В управлении Росприроднадзора по Калининградской области сообщили об обнаружении в окрестностях регионального центра несанкционированной свалки площадью 15 000 квадратных метров.

Согласно словам сотрудников ведомства, мусор незаконно выбрасывали на улице Украинской, неподалеку от 4-го форта. Высота сваленных в кучу отходов уже сравнима с трехэтажным зданием. В рамках лабораторной проверки удалось выяснить, что на свалке в основном лежат отходы, относящиеся к 4-му классу опасности.

В Росприроднадзоре отметили, что свалку ликвидируют до 15 июля текущего года. Этим должно будет заняться местное муниципальное учреждение. Ему выписали штраф в размере 150 000 рублей. Управление Росреестра также получило всю необходимую информацию для принятия соответствующих мер в связи со сложившейся ситуацией.

Вам может понравиться

Sohu: Россия вынудит США пожалеть за шутки над своим десантным кораблем

США придется горько пожалеть о своих шутках в адрес российского десантного корабля…

В Уфе вновь перенесли пересмотр дела об изнасиловании дознавательницы

В столице Башкирии в очередной раз перенесли пересмотр дела об изнасиловании экс-дознавательницы.…

Пушилин: Народная милиция ДНР готова к отражению атак противника

Ополченцы самопровозглашенной ДНР готовы к отражению возможных атак с украинской стороны и…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -11 °C | город Мытищи: погода, 19 февраля – небольшая облачность, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 февраля – пасмурно, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 19 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 19 февраля – переменная облачность, до -16 °C | Армавир: погода, 19 февраля – пасмурно, до -1 °C |