В управлении Росприроднадзора по Калининградской области сообщили об обнаружении в окрестностях регионального центра несанкционированной свалки площадью 15 000 квадратных метров.

Согласно словам сотрудников ведомства, мусор незаконно выбрасывали на улице Украинской, неподалеку от 4-го форта. Высота сваленных в кучу отходов уже сравнима с трехэтажным зданием. В рамках лабораторной проверки удалось выяснить, что на свалке в основном лежат отходы, относящиеся к 4-му классу опасности.

В Росприроднадзоре отметили, что свалку ликвидируют до 15 июля текущего года. Этим должно будет заняться местное муниципальное учреждение. Ему выписали штраф в размере 150 000 рублей. Управление Росреестра также получило всю необходимую информацию для принятия соответствующих мер в связи со сложившейся ситуацией.