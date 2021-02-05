В Оренбурге был госпитализирован 30-летний военнослужащий с ножевым ранением в области паха.

Инцидент произошёл в воинской части, располагающейся на улице Мира. Согласно предварительной информации, военнослужащий поранил себя сам – так, сообщается, что он играл с ножом, и по своей неосторожности случайно ударил им себя в паховую область. Пострадавшему вызвали «скорую помощь», которая доставила его в больницу имени Пирогова.

У мужчины была диагностирована колото-резаная рана с повреждениями бедренной артерии. Такие раны являются одними из самых опасных травм сосудов, они способны привести даже к летальному исходу всего за несколько минут. Отмечается, что пострадавший потерял много крови. О его состоянии здоровья на данный момент нет никакой информации.