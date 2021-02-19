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В результате Гражданской войны в Донбассе погибло около 13,3 тысяч человек. Кроме того, более 33,5 тысяч получили ранения, сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди погибших – примерно 4 175 военнослужащих ВСУ, около 3400 мирных жителей, а также 5700 ополченцев и членов других вооруженных формирований. Среди гражданских ранения получили не менее 7 тысяч человек. Кроме того, пострадали почти 11 тысяч украинских военнослужащих и около 14 000 членов вооруженных формирований.

В УВКПЧ сообщают, что сейчас наблюдается обострение конфликта в Донбассе. Согласны с представителями ООН и военные эксперты. Они отмечают, что руководство Украины перешло на воинствующую риторику, а количество обстрелов в районах соприкосновения существенно возросло. Это может означать скорую эскалацию конфликта украинской стороной.

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