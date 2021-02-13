Во Франции, как рассказало издание Variety, собираются снять новую экранизацию романа «Три мушкетёра».

По имеющимся сведениям, сейчас проект находится на стадии препродакшена. Съёмки должны начаться в конце этого лета, в качестве режиссёра выступит Мартен Бурбулон. Над сценарием работали Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Известно, что фильм будет состоять из двух частей, первая часть получила подзаголовок «Д’Артаньян», а вторя – «Миледи». Бюджет фильма составляет на данный момент 73 миллиона долларов.

Полный актёрский состав будет объявлен позднее, однако некоторые актёры уже известны. Так, Венсан Кассель исполнит роль Атоса, Франсуа Сивиль – Д’Артаньяна, а Ева Грин предстанет в образе Миледи.