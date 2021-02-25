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В Новосибирской области резко увеличилась кадастровая стоимость земель.

Как сообщается, это обнаружил один из местных жителей по имени Сергей, который имеет землю сельскохозяйственного назначения. Он указал, что кадастровая стоимость увеличилась в 3,5-5 раз. Так, в его документах указана прежняя кадастровая стоимость, и налог составлял около 70 тысяч рублей. Сейчас стоимость его земли, которую можно посмотреть на кадастровой карте, совершенно иная, и налог по ней заметно выше – до 230 тысяч рублей.

У Сергея есть ещё несколько участков, и там ситуация аналогичная. В итоге на налоги, по его словам, уйдёт примерно половина того дохода, что он получает со своих земель.

Управление Росреестра по региону подтвердило проведённую в 2020 году переоценку земли. При этом кадастровую стоимость можно попробовать оспорить, чем и планирует заняться Сергей.

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