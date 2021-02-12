Главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлаин 12 февраля объявил об амнистии для 23 тысяч заключенных. Он пояснил, что они выйдут на свободу, чтобы стать достойными гражданами страны и удовлетворить запросы общества. Под амнистию вместе с жителями государства попали и более 50 иностранных граждан.

Кроме того, Хлаин сообщил, что новые власти Мьянмы намерены построить современное демократическое государство, которое будет строиться на «дисциплине и развитии» и жить в мире с другими странами.

Напомним, что 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Руководство Вооруженных сил страны ввело чрезвычайное положение до 2022 года. Его действия мотивировали многочисленными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах нового главы государства. В ходе переворота избранный президент и еще 30 человек были арестованы военными.