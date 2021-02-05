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В Москве скончалась Татьяна Иваненко – актриса и возлюбленная Владимира Высоцкого. Как сообщается, ей было 79 лет.

При этом тело Татьяны обнаружили лишь спустя пять дней после её смерти. Кто именно нашёл её тело и при каких обстоятельствах, не уточняется. Также на данный момент неизвестна причина смерти Иваненко. У неё было тяжёлое онкологическое заболевание, и, как предполагается, оно и могло стать причиной её смерти.

Указывается, что последние годы актриса провела в одиночестве в своей квартире на юго-западе Москвы, она почти ни с кем не общалась. Кроме того, в 2018 году стало известно, что у неё отказали ноги. Как на тот момент актриса заявила журналистам, ей плохо и она не может даже стоять.

Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов. Вместе они провели несколько лет. У Татьяны родилась дочь Анастасия, которую Высоцкий официально не признал, однако и опровержений не давал.

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