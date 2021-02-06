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В рамках пресс-конференции, прошедшей в Москве, случилась массовая потасовка, в которой участвовали Артем Тарасов, блогер, и Вячеслав Дацик, боец MMA.

Данный инцидент случился на мероприятии, связанном с передачей «Короли ринга». Отмечается, что причиной драки стали высказывания блогера Артема Фишера – он начал оскорблять Дацика, назвав его «мешком», и отметив, что не считает того настоящим бойцом. В конце блогер отметил, что ему не место в данном виде спорта.

Артем Лысый, тренер Дацика, не стал сдерживаться и бросил стул в направлении Фишера. После этого началась драка с участием более десяти человек. В СМИ напоминают, что соответствующий турнир должен состояться 20 февраля в столице РФ. В нем друг с другом будут биться не только боксеры, но и популярные блогеры.

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