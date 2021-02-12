Игорь Никитин, являющийся директором Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, сообщил о пациентах, у которых была выявлена мутация коронавируса.

Как указывается, изменение генома вируса обнаружили у пациентов их центра, имеющих лимфопролиферативные заболевания и лимфому. Так, Никитин указал, что в центре во времена начала пандемии были пациенты, у которых выявили онкологические патологии. Также в центре находились люди, имеющие проблемы с работой иммунитета.

В дальнейшем было выявлено, что коронавирус у них протекает в иной форме, нежели уже известные. Как предполагается, проблемы с работой иммунитета могут являться основой для изменения генома коронавируса. Отмечается, что имеется два таких случая, которые были подтверждены. Один из пациентов имел лимфому, другой – лимфопролиферативное заболевание. Доказанная мутация коронавируса наблюдалась медиками во время лечения.